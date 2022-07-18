Депутат ФРГ Дагделен назвала долгосрочной задачей для Евросоюза роспуск НАТО
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Дагделен отметила, что интересы Евросоюза и США по ситуации на Украине полностью противоречат друг другу.
Она отметила, что Вашингтон готов «воевать до последнего украинца ради военного поражения России».
«Евросоюз не должен подстраиваться под интересы и стратегию Соединённых Штатов», — подчеркнула депутат.
Кроме того, Дагделен считает, что поставки Киеву всё более тяжёлого вооружения и всё большими объёмами, а также подготовка украинских военнослужащих повышают риски перерастания украинского кризиса в третью мировую войну
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что чем больше страны Запада будут накачивать Украину оружием, тем дольше будут длиться боевые действия и тем дольше продлится «агония нацистского режима».