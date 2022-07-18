Депутат ФРГ Дагделен назвала долгосрочной задачей для Евросоюза роспуск НАТО

Депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен в интервью изданию Global Times выразила мнение, что долгосрочной задачей должен стать роспуск Североатлантического альянса и замена его на систему коллективной безопасности, нацеленную на разоружение и сотрудничество.

Дагделен отметила, что интересы Евросоюза и США по ситуации на Украине полностью противоречат друг другу.

Она отметила, что Вашингтон готов «воевать до последнего украинца ради военного поражения России».

«Евросоюз не должен подстраиваться под интересы и стратегию Соединённых Штатов», — подчеркнула депутат.

Кроме того, Дагделен считает, что поставки Киеву всё более тяжёлого вооружения и всё большими объёмами, а также подготовка украинских военнослужащих повышают риски перерастания украинского кризиса в третью мировую войну

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что чем больше страны Запада будут накачивать Украину оружием, тем дольше будут длиться боевые действия и тем дольше продлится «агония нацистского режима».