Поставки украинской армии всё более тяжёлого вооружения и всё большими объёмами, а также подготовка украинских военнослужащих повышают риски перерастания украинского кризиса в третью мировую войну, считает депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен.

Такое мнение она выразила в интервью китайскому изданию Global Times.

По словам Дагделен, эту озабоченность разделяют две трети населения Германии.

«Запад во главе с США и Великобританией возлагает надежды на опосредованную войну и войну на истощение. Цель состоит в том, чтобы ослабить Россию в долгосрочной перспективе, и для достижения этого Запад готов принять десятки тысяч смертей и безграничные страдания, а также уничтожение Украины», — сказала политик.

По её мнению, НАТО в настоящее время является не оборонительным союзом, а самой большой в мире боевой машиной.

«В Европе не будет мира ни без России, ни против неё. Вот что мы должны извлечь из нынешнего кризиса. У нас должна быть архитектура безопасности, учитывающая интересы друг друга», — сказала депутат.

Как ранее отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, чем больше страны Запада будут накачивать Украину оружием, тем дольше будут длиться боевые действия и тем дольше продлится «агония нацистского режима».