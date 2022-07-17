Депутат ФРГ Дагделен: поставки тяжёлых вооружений Киеву повышают риски мировой войны

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Поставки украинской армии всё более тяжёлого вооружения и всё большими объёмами, а также подготовка украинских военнослужащих повышают риски перерастания украинского кризиса в третью мировую войну, считает депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен.
Депутат ФРГ Дагделен: поставки тяжёлых вооружений Киеву повышают риски мировой войны
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Такое мнение она выразила в интервью китайскому изданию Global Times.

По словам Дагделен, эту озабоченность разделяют две трети населения Германии.

«Запад во главе с США и Великобританией возлагает надежды на опосредованную войну и войну на истощение. Цель состоит в том, чтобы ослабить Россию в долгосрочной перспективе, и для достижения этого Запад готов принять десятки тысяч смертей и безграничные страдания, а также уничтожение Украины», — сказала политик.

По её мнению, НАТО в настоящее время является не оборонительным союзом, а самой большой в мире боевой машиной.

«В Европе не будет мира ни без России, ни против неё. Вот что мы должны извлечь из нынешнего кризиса. У нас должна быть архитектура безопасности, учитывающая интересы друг друга», — сказала депутат.

Как ранее отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, чем больше страны Запада будут накачивать Украину оружием, тем дольше будут длиться боевые действия и тем дольше продлится «агония нацистского режима».

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