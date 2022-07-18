Глава Минфина США обсудит с президентом Южной Кореи предельные цены на российскую нефть

Глава Минфина США Джанет Йеллен обсудит с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем в Сеуле пределы цен на российскую нефть.

«Во время двусторонних встреч министр продолжит обсуждение с Республикой Корея вопроса о том, как установление предельных цен на российскую нефть поможет ограничить доходы российских ВС», — приводит РИА Новости заявление ведомства.

Ранее американский министр финансов заявила о возможности подорожания нефти в том случае, если не будет введено ограничение цен на российскую нефть.

Она также сообщила, что Соединённые Штаты и их союзники пока не приняли решение, какие именно ограничения цен на нефть из России ввести, но учитывают, что страна должна сохранять возможности производить и экспортировать нефть.