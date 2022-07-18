На Шри-Ланке объявили режим ЧП

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И. о. президента Шри-Ланки премьер-министр Ранил Викрамасингхе объявил о введении режима чрезвычайного положения в республике.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованный указ, режим ЧП Вводится «в интересах общественной безопасности, охраны общественного порядка и поддержания поставок и услуг, необходимых для жизни общества».

Ранее сообщалось, что президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса ушёл в отставку.

Генеральный секретарь парламента Шри-Ланки Дхаммика Дасанаяке официально объявил депутатам, что кандидаты на пост президента страны должны быть представлены 19 июля, а выборы среди них пройдут 20 июля.

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