На Шри-Ланке объявили режим ЧП

И. о. президента Шри-Ланки премьер-министр Ранил Викрамасингхе объявил о введении режима чрезвычайного положения в республике.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованный указ, режим ЧП Вводится «в интересах общественной безопасности, охраны общественного порядка и поддержания поставок и услуг, необходимых для жизни общества».

Ранее сообщалось, что президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса ушёл в отставку.

Генеральный секретарь парламента Шри-Ланки Дхаммика Дасанаяке официально объявил депутатам, что кандидаты на пост президента страны должны быть представлены 19 июля, а выборы среди них пройдут 20 июля.