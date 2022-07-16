На Шри-Ланке 20 июля пройдут выборы президента страны
- Legion-Media
Об этом сообщает информационный портал Adaderana.
Уточняется, что все кандидатуры на пост президент страны должны быть представлены 19 июля, когда палата соберётся в 10:00.
Ожидается, что, если будет больше одного кандидата, то 20 июля в парламенте будет проведено голосование среди депутатов, которые изберут нового главу островного государства.
Избранный глава страны будет работать до конца срока полномочий президента, покинувшего свой пост, — то есть до ноября 2024 года.
Ранее сообщалось, что президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса ушёл в отставку.