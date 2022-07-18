Финучреждения Нигерии обсуждают с Россией возможность использования в стране карт МИР

Финансовые учреждения Нигерии ведут переговоры с российскими партнёрами о возможности использовать на территории страны карты платёжной системы МИР, заявил посол африканского государства в России Абдуллахи Шеху.

«Мы также обсуждаем использование платёжной системы МИР в Нигерии, наши финансовые учреждения находятся в диалоге с российскими партнёрами по этому поводу», — цитирует его РИА Новости.

По словам дипломата, на данный момент при поездке в Африку путешественникам нужно иметь при себе наличные в долларах, евро или фунтах, так как рубли вряд ли удастся обменять.

Ранее в Южной Корее начали принимать карты платёжной системы МИР для оплаты покупок.

До этого сообщалось, что рабочие группы Объединённых Арабских Эмиратов и России ведут переговоры по созданию соглашения, которое позволило бы использовать карты платёжной системы МИР в ОАЭ.