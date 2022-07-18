Финучреждения Нигерии обсуждают с Россией возможность использования в стране карт МИР

Короткая ссылка
Финансовые учреждения Нигерии ведут переговоры с российскими партнёрами о возможности использовать на территории страны карты платёжной системы МИР, заявил посол африканского государства в России Абдуллахи Шеху.

«Мы также обсуждаем использование платёжной системы МИР в Нигерии, наши финансовые учреждения находятся в диалоге с российскими партнёрами по этому поводу», — цитирует его РИА Новости.

По словам дипломата, на данный момент при поездке в Африку путешественникам нужно иметь при себе наличные в долларах, евро или фунтах, так как рубли вряд ли удастся обменять.

Ранее в Южной Корее начали принимать карты платёжной системы МИР для оплаты покупок. 

До этого сообщалось, что рабочие группы Объединённых Арабских Эмиратов и России ведут переговоры по созданию соглашения, которое позволило бы использовать карты платёжной системы МИР в ОАЭ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить