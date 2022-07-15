В Южной Корее начали принимать карты платёжной системы МИР

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В Южной Корее начали принимать карты платёжной системы МИР для оплаты покупок. Об этом сообщили Интерфаксу в техподдержке платёжной системы.
В Южной Корее начали принимать карты платёжной системы МИР
  • РИА Новости

«В настоящее время на территории Южной Кореи можно оплачивать покупки в некоторых устройствах платёжной системы BC Card», — рассказали там, уточнив, что на данный момент снять наличные средства с карты МИР в стране пока не получится.

BC Card является крупнейшей компанией по обработке платежей в Южной Корее, она обслуживает более 3 млн торговых точек. Сотрудничество BC Card с Национальной системой платёжных карт (НСПК) началось в 2020 году.

Агентство напоминает, что карты МИР принимаются в 11 странах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

Ранее стало известно, что рабочие группы Объединённых Арабских Эмиратов и России ведут переговоры по созданию соглашения, которое позволило бы использовать карты платёжной системы МИР в ОАЭ.

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