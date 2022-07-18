Пушков прокомментировал слова экс-премьера Британии Блэра о конце эпохи господства Запада
«Экс-премьер Британии... долго призывавший всеми неправдами навязывать миру «глобальный либеральный порядок», вдруг прозрел... Надо же, даже Тони Блэра пробрало: трудно не видеть то, что не видеть невозможно», — написал Пушков в своём Telegram.
По мнению сенатора, британский политик не сказал ничего нового, что не говорили бы на Западе до него. Однако Пушков обратил внимание на слова Блэра о том, что попытка США сохранить безраздельное доминирование в мире обречена на провал.
Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, выступая ранее с лекцией на заседании Фонда Дитчли, заявил, что эра господства Запада в мире подходит к концу.
Политик посоветовал западным странам увеличивать военные бюджеты, а также налаживать отношения с развивающимися государствами.
Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин предположил, что на смену господству «золотого миллиарда» в мире придёт более справедливое, разумное и честное мироустройство.