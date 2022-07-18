Пушков прокомментировал слова экс-премьера Британии Блэра о конце эпохи господства Запада

Короткая ссылка
Российский сенатор Алексей Пушок прокомментировал высказывание экс-премьера Великобритании Тони Блэра о конце эпохи господства Запада.

«Экс-премьер Британии... долго призывавший всеми неправдами навязывать миру «глобальный либеральный порядок», вдруг прозрел... Надо же, даже Тони Блэра пробрало: трудно не видеть то, что не видеть невозможно», — написал Пушков в своём Telegram

По мнению сенатора, британский политик не сказал ничего нового, что не говорили бы на Западе до него. Однако Пушков обратил внимание на слова Блэра о том, что попытка США сохранить безраздельное доминирование в мире обречена на провал.

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, выступая ранее с лекцией на заседании Фонда Дитчли, заявил, что эра господства Запада в мире подходит к концу.

Политик посоветовал западным странам увеличивать военные бюджеты, а также налаживать отношения с развивающимися государствами.

Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин предположил, что на смену господству «золотого миллиарда» в мире придёт более справедливое, разумное и честное мироустройство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить