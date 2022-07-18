Пушков прокомментировал слова экс-премьера Британии Блэра о конце эпохи господства Запада

Российский сенатор Алексей Пушок прокомментировал высказывание экс-премьера Великобритании Тони Блэра о конце эпохи господства Запада.

«Экс-премьер Британии... долго призывавший всеми неправдами навязывать миру «глобальный либеральный порядок», вдруг прозрел... Надо же, даже Тони Блэра пробрало: трудно не видеть то, что не видеть невозможно», — написал Пушков в своём Telegram.

По мнению сенатора, британский политик не сказал ничего нового, что не говорили бы на Западе до него. Однако Пушков обратил внимание на слова Блэра о том, что попытка США сохранить безраздельное доминирование в мире обречена на провал.

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, выступая ранее с лекцией на заседании Фонда Дитчли, заявил, что эра господства Запада в мире подходит к концу.

Политик посоветовал западным странам увеличивать военные бюджеты, а также налаживать отношения с развивающимися государствами.

Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин предположил, что на смену господству «золотого миллиарда» в мире придёт более справедливое, разумное и честное мироустройство.