Глава СВР Нарышкин: на смену «золотого миллиарда» придёт более справедливое мироустройство

На смену господству «золотого миллиарда» в мире придёт более справедливое, разумное и честное мироустройство, считает директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин. Об этом он сказал в видеообращении к участникам церемонии открытия III Международной исторической школы РИО в Туле.

«Сегодня все мы переживаем историческое время. На наших глазах происходят тектонические структурные изменения миропорядка, перемещение центров силы с Запада на Восток и с Севера на Юг», — приводит слова Нарышкина ТАСС.

Он отметил, что «бывшие гегемоны, в первую очередь США», ещё «цепляются» за свои прежние привилегии, «принося в жертву недальновидных союзников».

«Однако даже эти жесты отчаяния не могут обратить время вспять. Эпоха однополярности канула в Лету. На смену господству «золотого миллиарда» придёт более справедливое, разумное и честное мироустройство», — сказал Нарышкин.

Как отмечал директор Службы внешней разведки, в настоящее время Россия переживает исторический момент, когда решается её судьба и будущее место в мире.