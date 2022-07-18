Лавров заявил, что действиями украинских военных «на земле» руководят натовские наводчики

Действиями украинских военнослужащих «на земле», судя по всему, руководят натовские наводчики, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Натовские инструкторы и наводчики РСЗО уже, судя по всему, руководят действиями ВСУ и нацбатов непосредственно «на земле», — написал он в своей статье для «Известий».

Лавров выразил надежду на то, что в Европе остались ответственные политики, которые осознают возможные последствия таких действий.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес ранее призвал Запад активнее обучать ВСУ применению поставляемого вооружения.

Участник российской хакерской группы RaHDIt сообщил, что разведка США снабжает Украину данными радиолокации и спутниковыми снимками, в том числе территории России.

По данным газеты The New York Times со ссылкой на источники в США и Европе, иностранный спецназ занимается поставками ВСУ оружия, разведданных и обучением бойцов