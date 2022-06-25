NYT: на Украине тайно действуют подразделения специального назначения ряда стран НАТО

Военнослужащие подразделений специального назначения (коммандос) из нескольких стран НАТО и «сеть шпионов» тайно присутствуют на Украине, в том числе в Киеве, где оказывают поддержку украинской армии в противостоянии операции России по защите Донбасса. Об этом сообщила американская газета The New York Times. По информации издания, которое ссылается на источники в США и Европе, иностранный спецназ в том числе занимается поставками ВСУ оружия, разведданных и обучением бойцов.

«Большая часть этой работы выполняется за пределами Украины, например, на базах в Германии, Франции и Великобритании. Но даже несмотря на то, что администрация Байдена заявила, что не будет направлять американские войска на Украину, некоторые сотрудники ЦРУ продолжают тайно действовать в стране, в основном в столице, Киеве, управляя большей частью огромного объёма разведывательных данных, которыми США делятся с украинскими силами», — говорится в материале газеты.

В то же время несколько десятков спецназовцев из других стран НАТО, включая Британию, Францию, Канаду и Литву, также действуют на территории Украины, пишет автор.

Присутствие подобных сил на Украине «намекает на уровень тайных усилий» Запада и рисков, на которые идут Вашингтон и его союзники.

6 февраля газета Daily Mirror писала, что Великобритания отправила на Украину более 100 бойцов специального назначения.

22 июня в Министерстве обороны России сообщили, что по решению украинского командования из района Николаевки в ДНР ночью были эвакуированы до 30 раненых и восемь убитых американских и британских наёмников, чтобы не допустить их попадания к российским военным.