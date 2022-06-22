Конашенков: командование ВСУ решило эвакуировать из Николаевки наёмников из США и Британии

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По решению украинского командования из района Николаевки в ДНР ночью были эвакуированы до 30 раненых и восемь убитых американских и британских наёмников, чтобы не допустить их попадания к российским военным, сообщили в Министерстве обороны России.
Конашенков: командование ВСУ решило эвакуировать из Николаевки наёмников из США и Британии
  • РИА Новости

«В районе Николаевки Донецкой Народной Республики в связи с угрозой разгрома подразделений 14-й и 24-й механизированных бригад украинским командованием ночью эвакуированы до 30 раненых и восемь убитых американских и британских наёмников, чтобы не допустить их попадания подразделениям Вооружённых сил России», — сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

  • Конашенков: командование ВСУ решило эвакуировать из Николаевки наёмников из США и Британии

По словам журналиста Сета Харпа, который ссылается на данные американского наёмника на Украине, в боях на стороне ВСУ принимают участие бойцы спецназа Особой воздушной службы Великобритании (SAS).

По словам наёмника, у украинских военных есть проблемы со связью между подразделениями, в частности, это привело к стрельбе по своим.

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