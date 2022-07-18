Кандидаты в премьеры Британии не поддержали должность Джонсона в кабмине

Ни один кандидат в премьер-министры Великобритании в ходе теледебатов не заявил о готовности предложить подавшему в отставку премьеру Борису Джонсону место в кабинете министров.

«Если бы Борис Джонсон захотел дальше служить, кто из вас был бы рад видеть его в своём кабинете (министров. — RT)?» — цитирует РИА Новости вопрос ведущей дебатов, адресованный участникам.

Никто из них не поднял руку в знак поддержки.

7 июля действующий британский премьер Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны.

Он продолжит выполнять свои обязанности до выборов нового главы кабинета министров.

По итогам голосования в третий тур выборов премьер-министра прошли пять кандидатов.