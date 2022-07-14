Sky News: в третий тур выборов премьер-министра Великобритании прошли пять кандидатов

По итогам голосования в третий тур выборов премьер-министра Великобритании прошли пять кандидатов, заявил глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди.

Об этом информирует телеканал Sky News.

Экс-глава Минфина Риши Сунак набрал 101 голос, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт — 84, глава МИД Лиз Трасс — 64, бывший замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок набрала 49 голосов, а председатель комитета палаты общин Том Тугендхат — 32.

Во втором туре выборов участвовали шесть кандидатов.

7 июля действующий британский премьер Борис Джонсон объявил о решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны.

Он продолжит выполнять свои обязанности до выборов нового главы кабинета министров.