Клишас предложил «просто подождать зимы», пока страны ЕС ожидают эффекта санкций
- РИА Новости
Жозеп Боррель в своём блоге призвал население Европы проявить стратегическое терпение, чтобы санкции против России доказали свою эффективность.
«Боррель советует подождать эффекта от санкций против России. Ну что же, пусть ждут, а мы просто подождём зимы», — написал сенатор в Telegram.
Глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер ранее заявил о недостаточной заполненности газохранилищ Германии для того, чтобы страна могла пройти зимний период без российского газа.