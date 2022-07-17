Клишас предложил «просто подождать зимы», пока страны ЕС ожидают эффекта санкций

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, комментируя призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля набраться терпения, чтобы увидеть эффект от антироссийских санкций, предложил «просто подождать зимы».

Жозеп Боррель в своём блоге призвал население Европы проявить стратегическое терпение, чтобы санкции против России доказали свою эффективность.

«Боррель советует подождать эффекта от санкций против России. Ну что же, пусть ждут, а мы просто подождём зимы», — написал сенатор в Telegram.

Глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер ранее заявил о недостаточной заполненности газохранилищ Германии для того, чтобы страна могла пройти зимний период без российского газа.