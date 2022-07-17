В Госдепе уверены, что страны Персидского залива способны нарастить добычу нефти

Советник Госдепа США по энергетической безопасности Амос Хохштейн выразил уверенность, что Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты и Кувейт способны нарастить добычу нефти.

Об этом он сказал в эфире CBS.

Чиновнику задали вопрос, может ли Эр-Рияд добывать больше нефти.

«Я не буду углубляться в то, сколько именно свободных мощностей есть у Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта, но у них есть дополнительные свободные мощности, есть возможности для увеличения добычи», — сказал он, комментируя недавнюю поездку президента США Джо Байдена в страны Ближнего Востока.

Вместе с тем сам Байден ранее отметил, что США и Саудовская Аравия обсудили возможность обеспечения адекватного предложения нефти на мировых рынках.

Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд, в свою очередь, сообщил, что вопрос о нефтедобыче не поднимался на саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Джидде с участием Джо Байдена.