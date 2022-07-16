МИД Саудовской Аравии: вопрос о нефтедобыче на саммите с участием Байдена не поднимался

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Вопрос о нефтедобыче не поднимался на саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Джидде с участием Джо Байдена, сообщил глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд.
МИД Саудовской Аравии: вопрос о нефтедобыче на саммите с участием Байдена не поднимался
  • AP

Его слова приводит ТАСС.

«Мы не обсуждали вопрос добычи нефти на саммите в Джидде», — сказал он.

Министр добавил, что ОПЕК+ располагает существующей системой и действенными механизмами для отслеживания рынков и обеспечения их необходимыми энергоносителями.

«И мы всё время говорим об этом с Вашингтоном», — подчеркнул глава МИД.

Вместе с этим сам Байден ранее отметил, что США и Саудовская Аравия обсудили возможность обеспечения адекватного предложения нефти на мировых рынках.

Администрация США при этом ожидает, что шаги на этом направлении будут предприняты в ближайшие недели.

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