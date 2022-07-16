МИД Саудовской Аравии: вопрос о нефтедобыче на саммите с участием Байдена не поднимался
- AP
Его слова приводит ТАСС.
«Мы не обсуждали вопрос добычи нефти на саммите в Джидде», — сказал он.
Министр добавил, что ОПЕК+ располагает существующей системой и действенными механизмами для отслеживания рынков и обеспечения их необходимыми энергоносителями.
«И мы всё время говорим об этом с Вашингтоном», — подчеркнул глава МИД.
Вместе с этим сам Байден ранее отметил, что США и Саудовская Аравия обсудили возможность обеспечения адекватного предложения нефти на мировых рынках.
Администрация США при этом ожидает, что шаги на этом направлении будут предприняты в ближайшие недели.