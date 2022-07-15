Байден заявил, что США и Саудовская Аравия обсудили предложение нефти на мировом рынке

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Американский президент Джо Байден заявил, что США и Саудовская Аравия обсудили возможность обеспечения адекватного предложения нефти на мировых рынках. Администрация Байдена при этом ожидает, что шаги на этом направлении будут предприняты в ближайшие недели.
Байден заявил, что США и Саудовская Аравия обсудили предложение нефти на мировом рынке
  • AP

Об этом Байден сообщил на пресс-конференции в Саудовской Аравии.

«Мы обсудили в позитивном ключе обеспечение энергетической безопасности в мире и адекватное предложение нефти для поддержания экономического роста в мире. Это будет начато скоро. И я делаю всё, что могу, для увеличения предложения для США. Я ожидаю, что это произойдёт», — цитирует его ТАСС.

Саудовская Аравия «осознаёт срочность данного вопроса», подчеркнул он.

Прибывший в Саудовскую Аравию президент США Джо Байден встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Их встреча состоялась сразу после того, как американский лидер вышел из машины после прибытия из аэропорта Джидды.

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