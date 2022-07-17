Политолог Оленченко объяснил слова экс-премьера Британии о конце эры господства Запада

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировал заявление бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра о подходящей к концу эре господства Запада в мире.

По его словам, бывший премьер фактически признал ошибки Запада.

«Они пытались из Украины создать анти-Россию, и у них это не получилось. Это кризис западных усилий на постсоветском пространстве», — отмечает политолог.

Эксперт заметил, что Запад также «ждал от Грузии и Молдавии агрессивности в отношении России».

«То, что произошло, показало пределы возможностей коллективного Запада в действиях в мире в целом и на постсоветском пространстве», — считает Оленченко.

Он добавил, что «Западу нужно найти своё место в мире и строить свои отношения таким образом, чтобы сосуществовать с другими государствами».

Ранее экс-премьер Британии Блэр заявил о конце эры господства Запада.

В мае директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин выразил мнение, что на смену господству «золотого миллиарда» в мире придёт более справедливое, разумное и честное мироустройство.