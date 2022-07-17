В США заявили, что ближневосточные страны больше не хотят укреплять связи с Россией и КНР

В Соединённых Штатах выразили уверенность, что многие страны Ближнего Востока больше не хотят наращивать сотрудничество с Россией и Китаем. Такую версию изложил на специальном брифинге сотрудник администрации США высокого ранга.

По словам сотрудника американской администрации, ещё 18 месяцев назад ближневосточные государства были настроены на тесное сотрудничество с Россией и Китаем.

«На самом деле это было остановлено и во многих случаях, весьма конкретных случаях — я не обо всём могу говорить, — обращено вспять», — заявил он.

Тем не менее в Белом доме признали, что контакты стран Ближнего Востока с Россией и Китаем всё ещё остаются.

«Однако если говорить о... наиболее предпочтительном партнёрстве, особенно в сферах безопасности, торговли, инвестиций, технологий, то во всех столицах региона мы слышали, что для них основным выбором и приоритетом являются США», — подчеркнул он.

Между тем издание The Washington Post писало, что визит Байдена в Саудовскую Аравию, который он намерен осуществить с целью подписания договора об увеличении добычи нефти, может обернуться неожиданной победой для России.

Агентство Reuters также писало, что Саудовская Аравия удвоила импорт российского мазута во II квартале текущего года, чтобы обеспечить электростанции электроэнергией для удовлетворения спроса на летнее охлаждение и высвобождения собственной нефти для экспорта.