Эрдоган и Макрон провели переговоры о механизме экспорта украинского зерна

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Он заявил, что Анкара рассчитывает быстро реализовать план по экспорту украинского зерна.
Эрдоган и Макрон провели переговоры о механизме экспорта украинского зерна
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«Президент Эрдоган провёл переговоры с президентом Франции Макроном по телефону. В ходе встречи оценивались решения, принятые на встрече «четвёрки» в Стамбуле относительно украинского зерна», — сообщила канцелярия Эрдогана, которую цитирует РИА Новости.

Эрдоган напомнил Макрону, что «принято решение управлять процессом экспорта украинского зерна из координационного центра», который создадут в Стамбуле.

Турецкий лидер заявил, что, быстро реализовав план, удастся обеспечить облегчение в контексте глобальной продовольственной безопасности.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прокомментировал переговоры по экспорту зерна, которые прошли в Стамбуле. По его словам, участники переговоров сумели прийти к согласию по многим существенным аспектам экспорта зерна.

Российская сторона на встрече по вопросу поставок зерна в Стамбуле предложила меры по работе портов Украины для исключения поставок оружия.

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