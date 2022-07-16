Катар готов прилагать усилия для непрерывных поставок энергоносителей на мировой рынок

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Катар готов прилагать усилия для того, чтобы обеспечить непрерывные поставки энергоносителей на мировой рынок, сообщил катарский эмир, шейх Тамим бен Хамад Аль Тани во время саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в городе Джидда в Саудовской Аравии.
Катар готов прилагать усилия для непрерывных поставок энергоносителей на мировой рынок
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в контексте кризиса Катар «не пожалеет сил в сотрудничестве со своими партнёрами в регионе и мире для обеспечения непрерывных поставок энергоносителей».

В марте глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек договорился о сотрудничестве с Катаром в сфере энергетики, которое предусматривает возможность поставок СПГ в Германию.

Вместе с этим Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Катар потребует от властей Евросоюза подписать долгосрочные контракты на поставку сжиженного природного газа.

По данным агентства, власти ЕС считают условия Катара «слишком жёсткими», поскольку они предоставляют покупателям мало возможностей для перенаправления поставок.

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