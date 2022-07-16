Экс-глава МИД Литвы: страны ЕС направили России больше денег за ресурсы, чем помощи Украине

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Экс-министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, комментируя подготовку седьмого пакета антироссийских санкций ЕС, отметил, что это не имеет значения, потому что страны блока одновременно направляют в Россию больше денег, чем помощи Украине.
Экс-глава МИД Литвы: страны ЕС направили России больше денег за ресурсы, чем помощи Украине
  • AP

Такое мнение он выразил в Twitter.

«Готовится седьмой пакет санкций. Какая разница? В настоящее время ЕС направил в Россию в геометрической прогрессии больше денег за нефть, газ и уголь, чем он направил Украине в качестве помощи. Цены на нефть растут. Рубль ещё сильнее. Некоторые по-прежнему обеспокоены «провокационными» ограничениями. Прискорбно», — написал бывший министр.

Как ранее отметил президент России Владимир Путин, только прямые потери Евросоюза от санкционной политики могут превысить за год $400 млрд, издержки при этом ложатся на людей.

В апреле Bloomberg сообщал, что Россия может извлечь рекордную прибыль в условиях санкций и заработать на них $321 млрд от экспорта энергоносителей.

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