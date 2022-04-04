Bloomberg: доходы России от нефти и газа в 2022 году могут достигнуть $321 млрд

Короткая ссылка
Россия может извлечь рекордную прибыль в условиях санкций и заработать на них $321 млрд от экспорта энергоносителей, пишет Bloomberg.

«Несмотря на... удушающее давление на российские финансы из-за рубежа, Bloomberg Economics ожидает, что в этом году Москва заработает почти $321 млрд от экспорта энергоносителей», — цитирует РИА Новости текст материала.

Поясняется, что это на треть больше, чем в 2021 году.

«Россию также может ожидать рекордное положительное сальдо счета текущих операций, которое, по мнению Института международных финансов (IIF), может достичь $240 млрд», — говорится в статье.

23 марта российский президент Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа «в так называемые недружественные страны» будет производиться в рублях.

Президент отметил, что речь идёт об отказе от использования «всех скомпрометировавших себя валют».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить