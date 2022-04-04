Bloomberg: доходы России от нефти и газа в 2022 году могут достигнуть $321 млрд

Россия может извлечь рекордную прибыль в условиях санкций и заработать на них $321 млрд от экспорта энергоносителей, пишет Bloomberg.

«Несмотря на... удушающее давление на российские финансы из-за рубежа, Bloomberg Economics ожидает, что в этом году Москва заработает почти $321 млрд от экспорта энергоносителей», — цитирует РИА Новости текст материала.

Поясняется, что это на треть больше, чем в 2021 году.

«Россию также может ожидать рекордное положительное сальдо счета текущих операций, которое, по мнению Института международных финансов (IIF), может достичь $240 млрд», — говорится в статье.

23 марта российский президент Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа «в так называемые недружественные страны» будет производиться в рублях.

Президент отметил, что речь идёт об отказе от использования «всех скомпрометировавших себя валют».