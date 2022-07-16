Байден: США не допустят угрозы свободе судоходства на Ближнем Востоке
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«США не позволят другой или региональной державе поставить под угрозу свободу судоходства по водным путям Ближнего Востока», — приводит ТАСС слова Байдена.
Он добавил, что Вашингтон не будет мириться с попытками каких-либо стран доминировать в регионе путём наращивания военной мощи, вторжений или угроз.
Прибывший в Саудовскую Аравию Байден ранее встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
Они также обсудили возможность обеспечения адекватного предложения нефти на мировых рынках.