Байден: США не допустят угрозы свободе судоходства на Ближнем Востоке

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США не допустят угрозы свободе судоходства на Ближнем Востоке, заявил американский лидер Джо Байден, выступая на саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в саудовском городе Джидде.
Байден: США не допустят угрозы свободе судоходства на Ближнем Востоке
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«США не позволят другой или региональной державе поставить под угрозу свободу судоходства по водным путям Ближнего Востока», — приводит ТАСС слова Байдена.

Он добавил, что Вашингтон не будет мириться с попытками каких-либо стран доминировать в регионе путём наращивания военной мощи, вторжений или угроз.

Прибывший в Саудовскую Аравию  Байден ранее встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. 

Они также обсудили возможность обеспечения адекватного предложения нефти на мировых рынках.

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