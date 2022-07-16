Байден: США не допустят угрозы свободе судоходства на Ближнем Востоке

США не допустят угрозы свободе судоходства на Ближнем Востоке, заявил американский лидер Джо Байден, выступая на саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в саудовском городе Джидде.

«США не позволят другой или региональной державе поставить под угрозу свободу судоходства по водным путям Ближнего Востока», — приводит ТАСС слова Байдена.

Он добавил, что Вашингтон не будет мириться с попытками каких-либо стран доминировать в регионе путём наращивания военной мощи, вторжений или угроз.

Прибывший в Саудовскую Аравию Байден ранее встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Они также обсудили возможность обеспечения адекватного предложения нефти на мировых рынках.