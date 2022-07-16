В Welt заявили о возросшем влиянии России на Саудовскую Аравию на фоне визита Байдена в страну

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Различие в церемониях при визитах президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина в Саудовскую Аравию говорит о возросшем влиянии России на страну, заявил журналист Даниэль-Дилан Бемер в колонке для Die Welt.
В Welt заявили о возросшем влиянии России на Саудовскую Аравию на фоне визита Байдена в страну
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Он отметил, что роскошь при встрече Путина в Саудовской Аравии превысила даже визит экс-президента США Дональда Трампа в 2017 году.

«Американский президент Джо Байден прибывает сейчас в Саудовскую Аравию без перспективы подобных почестей. Его ждёт довольно будничное заседание Совета по сотрудничеству стран Персидского залива», — пишет Бемер.

По его словам, рост влияния России на Ближнем Востоке находит своё отражение в протокольных жестах.

Он добавил, что ближневосточные союзники США не выступили против Москвы по вопросу Украины.

Ранее Байден заявил, что не жалеет о своих угрозах превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя на фоне убийства журналиста Джамаля Хашукджи, совершённого в 2018 году.

В ходе визита в страну он также отметил, что считает наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда ответственным за убийство журналиста.

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