Политолог Суздальцев высказался о намерении ЕК запретить импорт золота из России

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Дарья Ускова
Политолог Андрей Суздальцев беседе с RT прокомментировал предложение Еврокомиссии предусмотреть запрет на импорт российского золота в Евросоюз в рамках мер, направленных на усиление эффективности действующих европейских санкций в отношении России.
Политолог Суздальцев высказался о намерении ЕК запретить импорт золота из России
  • РИА Новости

«Это символическая мера. У нас очень небольшой объём поставок золота в страны Евросоюза», — рассказал Суздальцев.

По его мнению, проблемы с поставками золота у России не возникнет ввиду достаточного количества импортёров, помимо государств ЕС.

Накладывая запрет на импорт российского золота, Европа прежде всего рассчитывает произвести впечатление на собственных граждан, считает специалист.

«Не будем покупать российское золото — для западных обывателей это смотрится очень хорошо. На самом деле, для нас это не будет иметь практически никаких экономических последствий», — заключил собеседник RT.

Ранее ЕК предложила ввести запрет на импорт золота из России.

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