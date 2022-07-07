Посол: Россия рассчитывает, что Швейцария не станет запрещать импорт золота в ущерб себе

Короткая ссылка
Россия рассчитывает на то, что Швейцария не станет запрещать импорт российского золота в ущерб своей экономике и промышленности, сообщил российский посол в Берне Сергей Гармонин.

Так он прокомментировал в эфире «Россия 24» перспективу принятия седьмого пакета санкций ЕС, подразумевающих такой запрет.

«Пока седьмой пакет, который сейчас разрабатывается в Еврокомиссии, о запрете покупок в России золота, он ещё не принят. Вот что будет потом, после его принятия, и как, если Швейцария присоединится к этому седьмому пакету санкций... как это скажется на одной из ведущих отраслей промышленности Швейцарии, мы посмотрим. Будем надеяться, что они не будут действовать в ущерб своей экономике и промышленности», — цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее стало известно, что Евросоюз работает над включением запрета на российское золото в новый пакет санкций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить