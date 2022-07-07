Посол: Россия рассчитывает, что Швейцария не станет запрещать импорт золота в ущерб себе
Так он прокомментировал в эфире «Россия 24» перспективу принятия седьмого пакета санкций ЕС, подразумевающих такой запрет.
«Пока седьмой пакет, который сейчас разрабатывается в Еврокомиссии, о запрете покупок в России золота, он ещё не принят. Вот что будет потом, после его принятия, и как, если Швейцария присоединится к этому седьмому пакету санкций... как это скажется на одной из ведущих отраслей промышленности Швейцарии, мы посмотрим. Будем надеяться, что они не будут действовать в ущерб своей экономике и промышленности», — цитирует дипломата РИА Новости.
Ранее стало известно, что Евросоюз работает над включением запрета на российское золото в новый пакет санкций.