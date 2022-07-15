Россия ввела санкции против 384 японских парламентариев. Об этом информирует российское Министерство иностранных дел.

Список японских парламентариев, которым запрещён с 14 июля въезд в Россию, опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что такое решение принято в связи с введением в апреле японским правительством персональных санкций в отношении многочисленной группы депутатов Госдумы.

Ранее в Японии запретили импортировать золото из России и оказывать ряд финансовых услуг.

Кроме того, Япония внесла в санкционный список 90 физлиц и организаций из России и Белоруссии.