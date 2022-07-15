Трамп принял решение относительно участия в президентских выборах 2024 года

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что принял решение относительно участия в президентских выборах 2024 года.

«Ну мысленно я уже принял это решение, так что больше ничего на него не влияет», — цитирует Трампа журнал Intelligencer.

Он также выразил уверенность в победе в случае участия в выборах.

Ранее бывший госсекретарь США Майк Помпео допустил возможность выдвижения на пост президента от республиканцев на выборах 2024 года.

При этом нынешний президент страны Джо Байден намерен участвовать в выборах.

По оценкам The American Conservative, Байдену вряд ли удастся избраться на второй срок из-за пожилого возраста и проблем со здоровьем.