Выбывшая из борьбы за пост премьера генпрокурор Англии поддержала кандидатуру Трасс
Об этом информирует телеканал Sky News.
Брейвермен выразила уверенность, что именно Трасс должна возглавить Консервативную партию и сформировать новый кабинет министров.
Ранее стало известно, что по итогам голосования в третий тур выборов премьер-министра Великобритании прошли пять кандидатов.
7 июля действующий британский премьер Борис Джонсон объявил о решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны.
Он продолжит выполнять свои обязанности до выборов нового главы кабинета министров.