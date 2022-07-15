Выбывшая из борьбы за пост премьера генпрокурор Англии поддержала кандидатуру Трасс

Генеральный прокурор Англии и Уэльса Сью-Эллен Брейвермен, которая выбыла после третьего тура голосования из борьбы за должность главы Консервативной партии и правительства Великобритании, поддержала кандидатуру главы британского МИД Лиз Трасс.

Об этом информирует телеканал Sky News.

Брейвермен выразила уверенность, что именно Трасс должна возглавить Консервативную партию и сформировать новый кабинет министров.

Ранее стало известно, что по итогам голосования в третий тур выборов премьер-министра Великобритании прошли пять кандидатов.

7 июля действующий британский премьер Борис Джонсон объявил о решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны.

Он продолжит выполнять свои обязанности до выборов нового главы кабинета министров.