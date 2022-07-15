Выбывшая из борьбы за пост премьера генпрокурор Англии поддержала кандидатуру Трасс

Короткая ссылка
Генеральный прокурор Англии и Уэльса Сью-Эллен Брейвермен, которая выбыла после третьего тура голосования из борьбы за должность главы Консервативной партии и правительства Великобритании, поддержала кандидатуру главы британского МИД Лиз Трасс.

Об этом информирует телеканал Sky News.

Брейвермен выразила уверенность, что именно Трасс должна возглавить Консервативную партию и сформировать новый кабинет министров.

Ранее стало известно, что по итогам голосования в третий тур выборов премьер-министра Великобритании прошли пять кандидатов.

7 июля действующий британский премьер Борис Джонсон объявил о решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны.

Он продолжит выполнять свои обязанности до выборов нового главы кабинета министров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить