Вучич назвал ситуацию на Украине «мировой войной»

Президент Сербии Александр Вучич в интервью на телеканале «ТВ Пинк» заявил, что конфликт на Украине является «мировой войной», в которой Запад воюет против России с помощью украинских солдат.

«Мы должны понимать, что в условиях, когда идёт мировая война, оставьте разговоры о том, что это региональная или локальная война. Весь западный мир через украинцев воюет с Россией, это мировой конфликт. Не хватает только значительного конфликта на территории Азии», — цитирует его ТАСС.

По словам Вучича, сложившаяся на Украине ситуация влияет и на Балканы, но, как отметил президент, Сербия приложит все усилия для сохранения мира в регионе.

В апреле глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о стремлении ЕС к разрешению украинского кризиса «на поле боя».