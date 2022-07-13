В Британии два претендента на пост премьера получили голоса для второго тура выборов
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Об этом сообщает Sky News.
Ранее пробиться в первый тур голосования также удалось главе МИД Лиз Трасс, главе Минфина Надиму Захави, экс-главе МИД Джереми Ханту, председателю комитета палаты общин Тому Тугендхату, генпрокурору Англии и Уэльса Суэлле Браверман и бывшему замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.
7 июля действующий британский премьер Борис Джонсон объявил о решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны. Он продолжит выполнять свои обязанности до выборов нового главы кабинета министров.