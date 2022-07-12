На пост премьера Великобритании будут баллотироваться восемь человек

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В Великобритании завершилась регистрация кандидатов на пост премьера, на данную должность претендуют в общей сложности восемь человек.
На пост премьера Великобритании будут баллотироваться восемь человек
  • AP

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что все восемь претендентов успели к 20:00 мск 12 июля получить голоса не менее 20 членов фракции консерваторов, чтобы иметь возможность бороться за пост премьер-министра.

Среди кандидатов, которым удалось пробиться в первый тур голосования, в частности, глава британского МИД Лиз Трасс, экс-министр финансов страны Риши Сунак, а также замминистра по международной торговле Пенни Мордонт.

Ранее сообщалось, что Трасс заявила о получении 20 голосов от консерваторов в парламенте, необходимых для участия в первом туре выборов премьер-министра страны.

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