Глава МИД Трасс получила достаточно голосов для первого тура выборов премьера Британии
Об этом сообщает Sky News.
Отмечается, что порог для участия в первом туре голосования также преодолели экс-глава Минфина Риши Сунак, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт и председатель комитета палаты общин Том Тугендхат.
7 июля действующий британский премьер Борис Джонсон объявил, о решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны. Он продолжит выполнять свои обязанности до выборов нового главы кабинета министров.
Глава британского МИД Лиз Трасс заявила о выдвижении своей кандидатуры на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании 11 июля.
Она пообещала избирателям начать процесс снижения налогов.