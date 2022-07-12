Глава МИД Трасс получила достаточно голосов для первого тура выборов премьера Британии

Предвыборная команда главы британского МИД Лиз Трасс сообщила о получении 20 голосов от консерваторов в парламенте, необходимых для участия в первом туре выборов премьер-министра страны.

Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что порог для участия в первом туре голосования также преодолели экс-глава Минфина Риши Сунак, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт и председатель комитета палаты общин Том Тугендхат.

7 июля действующий британский премьер Борис Джонсон объявил, о решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны. Он продолжит выполнять свои обязанности до выборов нового главы кабинета министров.

Глава британского МИД Лиз Трасс заявила о выдвижении своей кандидатуры на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании 11 июля.

Она пообещала избирателям начать процесс снижения налогов.