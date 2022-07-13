Правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в области энергетики
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал M1.
«Правительство объявляет чрезвычайное положение в области энергетики», — сказал он.
Отмечается, что в связи с этим страна предпримет ряд шагов, в частности, Венгрия увеличит внутреннюю добычу газа, введёт запрет на экспорт ряда энергоносителей, увеличит добычу бурого угля и т. д.
В мае премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о введении режима чрезвычайного положения в стране на фоне ситуации на Украине.