Правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в области энергетики

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Глава офиса премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что правительство страны объявило чрезвычайное положение в области энергетики.
Правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в области энергетики
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал M1.

«Правительство объявляет чрезвычайное положение в области энергетики», — сказал он.

Отмечается, что в связи с этим страна предпримет ряд шагов, в частности, Венгрия увеличит внутреннюю добычу газа, введёт запрет на экспорт ряда энергоносителей, увеличит добычу бурого угля и т. д.

В мае премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о введении режима чрезвычайного положения в стране на фоне ситуации на Украине.

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