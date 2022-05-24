Премьер Венгрии объявил о введении режима ЧП в стране на фоне ситуации на Украине

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о введении режима чрезвычайного положения в стране на фоне ситуации на Украине.
Премьер Венгрии объявил о введении режима ЧП в стране на фоне ситуации на Украине
  • AFP
  • © Attila KISBENEDEK

Об этом сообщил Bloomberg. 

Как заявил Орбан, режим ЧП вступит в силу с полуночи и даст правительству время «для маневрирования и способность немедленно реагировать» на последствия ситуации на Украине.

По словам Орбана, венгерское правительство объявит о мерах в рамках режима ЧП в среду, 25 мая.

Ранее венгерский премьер сообщил, что Венгрия не присоединится к экономически неприемлемым мерам Евросоюза против России.

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