Премьер Венгрии объявил о введении режима ЧП в стране на фоне ситуации на Украине
- AFP
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Об этом сообщил Bloomberg.
Как заявил Орбан, режим ЧП вступит в силу с полуночи и даст правительству время «для маневрирования и способность немедленно реагировать» на последствия ситуации на Украине.
По словам Орбана, венгерское правительство объявит о мерах в рамках режима ЧП в среду, 25 мая.
Ранее венгерский премьер сообщил, что Венгрия не присоединится к экономически неприемлемым мерам Евросоюза против России.