РИА Новости: в Стамбуле начались переговоры с участием России и Украины на тему зерна
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Встреча проводится в закрытом для журналистов режиме.
При этом власти не раскрывают точное место мероприятия.
Ранее официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что международная организация отмечает положительные заявления, высказанные в последнее время от сторон в контексте переговоров по экспорту зерна.
Президент России Владимир Путин заявил об искусственно раздутой истерике по теме украинского зерна.