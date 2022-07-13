РИА Новости: в Стамбуле начались переговоры с участием России и Украины на тему зерна

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В Стамбуле начались переговоры с участием делегаций Турции, России, Украины и ООН по вопросу зерна. Об этом сообщило РИА Новости.
РИА Новости: в Стамбуле начались переговоры с участием России и Украины на тему зерна
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Встреча проводится в закрытом для журналистов режиме.

При этом власти не раскрывают точное место мероприятия.

Ранее официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что международная организация отмечает положительные заявления, высказанные в последнее время от сторон в контексте переговоров по экспорту зерна.

Президент России Владимир Путин заявил об искусственно раздутой истерике по теме украинского зерна.

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