РИА Новости: в Стамбуле начались переговоры с участием России и Украины на тему зерна

В Стамбуле начались переговоры с участием делегаций Турции, России, Украины и ООН по вопросу зерна. Об этом сообщило РИА Новости.

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