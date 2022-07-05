В ООН сообщили о положительных заявлениях сторон в переговорах по экспорту зерна

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Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что международная организация отмечает положительные заявления, высказанные в последнее время от сторон в контексте переговоров по экспорту зерна.
В ООН сообщили о положительных заявлениях сторон в переговорах по экспорту зерна
  • РИА Новости

«Дискуссии ведутся. Мы видим положительные заявления от различных сторон в последние 24 часа. Как только у нас что-то будет, чтобы объявить (будь то встреча или что-то конкретное), мы будем готовы об этом сообщить», — цитирует его РИА Новости.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о готовности России экспортировать десятки миллионов тонн зерна, если западные страны перестанут блокировать поставки продовольствия.

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