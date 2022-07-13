GM: Канада может отремонтировать ещё пять российских турбин для «Северного потока» за два года
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Об этом пишет The Globe and Mail со ссылкой на источники.
В статье говорится, что МИД Канады дал компании Siemens Energy возможность воспользоваться исключением из санкций на протяжении двух лет.
При этом отмечается, что канадская сторона может отозвать данное решение в любой момент.
Также сообщается, что турбину для «Северного потока», которую ранее не могли отправить в ФРГ из Канады в связи с санкциями, уже отправили в Европу.
Ранее министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек призвал Канаду решить вопрос с доставкой турбины для газопровода «Северный поток».
После этого агентство Reuters сообщило, что в Канаде приняли решение вернуть Берлину турбину.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с телеканалом «360» прокомментировал перспективы работы российского газопровода «Северный поток» после возврата газовой турбины Германии канадскими властями.