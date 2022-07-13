Темпы заполнения газом ПХГ Европы сократились вдвое на фоне остановки «Северного потока»
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Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.
11 июля европейские подземные газовые хранилища пополнились только на 348 млн куб. м, в то время как в предыдущие дни закачка превышала 500 млн куб. м.
В то же время отбор из хранилищ, наоборот, вырос — с 17 до 76 млн кубометров.
В связи с этим суточные темпы закачки упали почти в два раза — с 0,5% до 0,25%. Текущий показатель соответствует значениям середины апреля.
Ранее сообщалось, что поставки будут приостановлены до 21 июля по причине проведения планового ежегодного техобслуживания на газопроводе.
Российский газ в этот период будет подаваться в Западную и Центральную Европу только транзитом через Украину.
Также «Газпром» сообщил, что подаёт газ через Украину в объёме 41,3 млн кубометров.