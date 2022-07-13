Темпы заполнения газом ПХГ Европы сократились вдвое на фоне остановки «Северного потока»

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Темпы заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ) Европы 11 июля сократились вдвое на фоне остановки трубопровода «Северный поток» на плановое техобслуживание.
Темпы заполнения газом ПХГ Европы сократились вдвое на фоне остановки «Северного потока»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe. 

11 июля европейские подземные газовые хранилища пополнились только на 348 млн куб. м, в то время как в предыдущие дни закачка превышала 500 млн куб. м.

В то же время отбор из хранилищ, наоборот, вырос — с 17 до 76 млн кубометров.

В связи с этим суточные темпы закачки упали почти в два раза — с 0,5% до 0,25%. Текущий показатель соответствует значениям середины апреля.

Ранее сообщалось, что поставки будут приостановлены до 21 июля по причине проведения планового ежегодного техобслуживания на газопроводе.

Российский газ в этот период будет подаваться в Западную и Центральную Европу только транзитом через Украину.

Также «Газпром» сообщил, что подаёт газ через Украину в объёме 41,3 млн кубометров.

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