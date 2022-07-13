Global Times: военными поставками для Украины США «стреляют себе по ногам»

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На Западе начали понимать, что военная помощь Украине приносит только новые проблемы, пишет китайская газета Global Times.

Автор статьи пишет, что США стоят перед дилеммой: дальнейшая помощь усугубит экономические проблемы, её сворачивание сведёт на нет предыдущие усилия.

«Будучи инициатором и подстрекателем украинского кризиса, США стреляют себе по ногам», — говорится в материале.

Отмечается, что чем дольше продлится украинский кризис, тем больший ущерб понесёт Запад.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что киевские власти за две недели получили от Вашингтона помощь в размере $3 млрд.

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