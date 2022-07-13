Global Times: военными поставками для Украины США «стреляют себе по ногам»
Автор статьи пишет, что США стоят перед дилеммой: дальнейшая помощь усугубит экономические проблемы, её сворачивание сведёт на нет предыдущие усилия.
«Будучи инициатором и подстрекателем украинского кризиса, США стреляют себе по ногам», — говорится в материале.
Отмечается, что чем дольше продлится украинский кризис, тем больший ущерб понесёт Запад.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что киевские власти за две недели получили от Вашингтона помощь в размере $3 млрд.