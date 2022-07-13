Global Times: военными поставками для Украины США «стреляют себе по ногам»

На Западе начали понимать, что военная помощь Украине приносит только новые проблемы, пишет китайская газета Global Times.

Автор статьи пишет, что США стоят перед дилеммой: дальнейшая помощь усугубит экономические проблемы, её сворачивание сведёт на нет предыдущие усилия.

«Будучи инициатором и подстрекателем украинского кризиса, США стреляют себе по ногам», — говорится в материале.

Отмечается, что чем дольше продлится украинский кризис, тем больший ущерб понесёт Запад.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что киевские власти за две недели получили от Вашингтона помощь в размере $3 млрд.