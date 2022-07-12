Washington Times: в США усомнились в необходимости поставок вооружений Киеву
- AFP
Так, подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что «ни в коем случае этого не достаточно, чтобы переломить ситуацию или даже помочь Украине достичь паритета».
При этом он добавил, что вооружения и боеприпасы не доходят до фронта, поэтому украинских военных «методично оттесняют всё дальше и дальше».
В свою очередь, полковник Марк Канчан предупредил, что американская общественность может изменить мнение касательно отправки военной помощи Киеву. По его словам, Украина является по-прежнему «погрязшей в коррупции, крайне неэффективной страной».
«Если люди увидят доказательства — например, как олигархи приобретают на американские деньги яхты, — это подорвёт народную поддержку», — заявил он.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что киевские власти за две недели получили от Вашингтона помощь в размере $3 млрд.