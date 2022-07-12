Washington Times: в США усомнились в необходимости поставок вооружений Киеву

Короткая ссылка
Военные аналитики в США усомнились в необходимости поставок вооружений Киеву, отметив, что это не сможет переломить ситуацию на Украине. Об этом пишет The Washington Times.
Washington Times: в США усомнились в необходимости поставок вооружений Киеву
  • AFP

Так, подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что «ни в коем случае этого не достаточно, чтобы переломить ситуацию или даже помочь Украине достичь паритета».

При этом он добавил, что вооружения и боеприпасы не доходят до фронта, поэтому украинских военных «методично оттесняют всё дальше и дальше».

В свою очередь, полковник Марк Канчан предупредил, что американская общественность может изменить мнение касательно отправки военной помощи Киеву. По его словам, Украина является по-прежнему «погрязшей в коррупции, крайне неэффективной страной».

«Если люди увидят доказательства — например, как олигархи приобретают на американские деньги яхты, — это подорвёт народную поддержку», — заявил он.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что киевские власти за две недели получили от Вашингтона помощь в размере $3 млрд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить