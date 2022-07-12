Экс-президент Уругвая Мухика высказался против попыток НАТО и США истощить Россию 

Бывший президент Уругвая Хосе Мухика в интервью РИА Новости высказался против попыток НАТО и США истощить Россию, отметив, что они «играют с опасностью».

«Хуже всего то, что они, по-видимому, хотят вести долгую войну на истощение, играя с опасностью истощения ядерной державы», — сказал Мухика.

По его словам, это говорит о безответственности политического руководства современных крупных западных государств.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что политика западных стран приближает мир к пропасти большой войны, в которой не будет победителя.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Соединённые Штаты и их союзники опасно балансируют на грани прямого вооружённого конфликта с Россией, это было бы чревато ядерной эскалацией.