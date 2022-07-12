Нарышкин заявил о нервной реакции Польши на обнародование СВР её планов по Украине
- РИА Новости
Слова Нарышкина приводит пресс-бюро СВР.
«Поступающая в Службу информация свидетельствует о нервозной реакции руководства Польши на то, что его планы по расчленению Украины стали предметом общественного внимания», — цитирует его ТАСС.
По его словам, в Варшаве надеялись, что после перехода конфликта на Украине в фазу дипломатического урегулирования сторонам придётся признать «польскую экспансию» как «свершившийся факт».
Нарышкин добавил, что в связи с утечкой чувствительной информации Варшаве теперь придётся снимать озабоченности, которые звучат от их «товарищей» по Североатлантическому альянсу и Евросоюзу.
Также Нарышкин заявил о готовности Польши к более активному сотрудничеству по украинскому вопросу с Венгрией и Румынией с целью прикрытия своих планов по захвату Западной Украины.
До этого директор СВР заявил, что планы Польши восстановить контроль над Западной Украиной опасны для Европы.