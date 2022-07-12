Нарышкин заявил о нервной реакции Польши на обнародование СВР её планов по Украине

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Польша нервно отреагировала на обнародование российской разведкой её планов по Украине.

Слова Нарышкина приводит пресс-бюро СВР.

«Поступающая в Службу информация свидетельствует о нервозной реакции руководства Польши на то, что его планы по расчленению Украины стали предметом общественного внимания», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в Варшаве надеялись, что после перехода конфликта на Украине в фазу дипломатического урегулирования сторонам придётся признать «польскую экспансию» как «свершившийся факт».

Нарышкин добавил, что в связи с утечкой чувствительной информации Варшаве теперь придётся снимать озабоченности, которые звучат от их «товарищей» по Североатлантическому альянсу и Евросоюзу.

Также Нарышкин заявил о готовности Польши к более активному сотрудничеству по украинскому вопросу с Венгрией и Румынией с целью прикрытия своих планов по захвату Западной Украины.

До этого директор СВР заявил, что планы Польши восстановить контроль над Западной Украиной опасны для Европы.