Нарышкин заявил о нервной реакции Польши на обнародование СВР её планов по Украине

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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Польша нервно отреагировала на обнародование российской разведкой её планов по Украине.
Нарышкин заявил о нервной реакции Польши на обнародование СВР её планов по Украине
  • РИА Новости

Слова Нарышкина приводит пресс-бюро СВР.

«Поступающая в Службу информация свидетельствует о нервозной реакции руководства Польши на то, что его планы по расчленению Украины стали предметом общественного внимания», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в Варшаве надеялись, что после перехода конфликта на Украине в фазу дипломатического урегулирования сторонам придётся признать «польскую экспансию» как «свершившийся факт».

Нарышкин добавил, что в связи с утечкой чувствительной информации Варшаве теперь придётся снимать озабоченности, которые звучат от их «товарищей» по Североатлантическому альянсу и Евросоюзу.

Также Нарышкин заявил о готовности Польши к более активному сотрудничеству по украинскому вопросу с Венгрией и Румынией с целью прикрытия своих планов по захвату Западной Украины.

До этого директор СВР заявил, что планы Польши восстановить контроль над Западной Украиной опасны для Европы.

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