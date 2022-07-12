В ЕК положительно оценили решение Канады вернуть газовую турбину для «Северного потока»

Еврокомиссия положительно оценивает решение Канады вернуть газовую турбину для газопровода «Северный поток» Германии.

«Еврокомиссия находится в тесном контакте по этому вопросу как с Германией, так и с Канадой, а также с Siemens, чтобы гарантировать, что мы были хорошо информированы о ситуации», — говорится в заявлении европейского органа.

Ранее министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек призвал Канаду решить вопрос с доставкой турбины для газопровода «Северный поток».

После этого агентство Reuters сообщило, что в Канаде приняли решение вернуть Берлину турбину.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с телеканалом «360» прокомментировал перспективы работы российского газопровода «Северный поток» после возврата газовой турбины Германии канадскими властями.