Голосование в СБ ООН по трансграничной помощи Сирии планируется провести 12 июля
Об этом сообщил РИА Новости источник в СБ ООН.
«Голосование намечено на завтра на 9:00 (16:00 мск. — RT)», — сказал собеседник агентства.
Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что СБ ООН достиг согласия о продлении действия механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию фактически на основе российского проекта.
До этого Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН подготовленную Ирландией и Норвегией резолюцию о продлении на год работы КПП «Баб-эль-Хава».
Полянский отмечал, что резолюция, подготовленная Западом, игнорировала интересы Дамаска.