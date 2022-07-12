Голосование в СБ ООН по трансграничной помощи Сирии планируется провести 12 июля

Голосование в Совете Безопасности ООН по резолюции о продлении механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию намечено на вторник, 12 июля.

Об этом сообщил РИА Новости источник в СБ ООН.

«Голосование намечено на завтра на 9:00 (16:00 мск. — RT)», — сказал собеседник агентства.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что СБ ООН достиг согласия о продлении действия механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию фактически на основе российского проекта.

До этого Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН подготовленную Ирландией и Норвегией резолюцию о продлении на год работы КПП «Баб-эль-Хава».

Полянский отмечал, что резолюция, подготовленная Западом, игнорировала интересы Дамаска.