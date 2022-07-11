Помощник Байдена Салливан анонсировал саммит по продовольственной безопасности в Израиле

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Президент США Джо Байден проведёт четырёхсторонний саммит в Израиле при участии Индии и ОАЭ по продовольственной безопасности, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он добавил, что мероприятие будет проводиться в удалённом формате.

«Он проведёт четырёхсторонний виртуальный саммит с лидерами Израиля, ОАЭ и Индии с акцентом на продовольственную безопасность», — цитирует Салливана ТАСС.

В рамках поездки на Ближний Восток Байден посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию.

Ранее российский президент Владимир Путин в телефонном разговоре с австрийским канцлером Карлом Нехаммером сообщил, что попытки обвинить Москву якобы в создании сложностей с поставками сельхозпродукции на мировые рынки безосновательны.

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