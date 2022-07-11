DN: в США заявили о сложностях с обслуживанием авианосной группировки в Европе

Глава командования сил флота США адмирал Дэрил Коудл заявил о сложностях с техническим обслуживанием авианосцев Военно-морских сил Соединённых Штатов в Европе.

«В результате конфликта Украины и России ожидается увеличение потребности в авианосной ударной группировке США в Европе. Это беспокоит меня, учитывая текущее положение дел с авианосцами», — сказал он в интервью Defence News.

По словам собеседника издания, размещение авианосца или продление периода его нахождения на несколько месяцев провоцирует сложности для командования и приводит к нарушению планов по техобслуживанию.

«Состояние кораблей также не соответствует запланированному, и у судоремонтных предприятий нет достаточного времени, чтобы оценить влияние дополнительного периода эксплуатации на техобслуживание корабля», — пояснил он.

Пресс-служба командования воздушных сил ВМС США ранее заявила о решении временно приостановить полёты своей авиации с 13 июня для оценки ситуации в связи с недавними крушениями.

Так, например, в Калифорнии разбился военный вертолёт.

А за день до этого, также в Калифорнии, разбился военный конвертоплан V-22 Osprey.