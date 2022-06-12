ВМС США приостановят полёты авиации из-за недавних крушений
- AP
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского военного ведомства.
«В связи с последними катастрофами, затронувшими авиацию ВМС и Корпуса морской пехоты, командование воздушных сил распорядилось 13 июня приостановить полёты всех неразвёрнутых авиационных подразделений для оценки управления рисками и проведения тренировок, касающихся угроз и ошибок», — говорится в сообщении.
Вместе с этим подчёркивается, что развёрнутые подразделения приостановят полёты при первой возможности.
Ранее сообщалось, что в Калифорнии разбился военный вертолёт.
А за день до этого также в Калифорнии разбился военный конвертоплан V-22 Osprey.